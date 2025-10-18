Cúcuta

“Alcaldes responsables de la seguridad de las elecciones de juventudes”: Gobernación

En Norte de Santander hay vigilancia especial sobre el Catatumbo

Las autoridades en Norte de Santander dejaron en manos de los alcaldes de la región las disposiciones y medidas de seguridad para el desarrollo de las elecciones de los consejos juveniles.

El secretario de seguridad ciudadana del departamento George Quintero dijo a Caracol Radio que “le corresponde a los alcaldes si a bien lo consideran acudir a todas las facultades que les otorga la ley para que se adopten las medidas necesarias en sus municipios”.

“Desde la Gobernación hemos venido apoyando el proceso, ejerciendo acompañamiento y revisando cada uno de los municipios para apoyar en lo que se necesite y sea necesario para este debate” dijo el funcionario.

Indicó que en ese sentido “con nuestro ejército y con la policía nacional mantenemos una coordinación permanente con el fin de darle todas las garantías a los electores”.

Finalmente reconoció que en municipios con problemas de orden público especialmente en la región del Catatumbo, se mantendrá especial vigilancia para evitar alteraciones del orden público.

