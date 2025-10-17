Tunja decreta Ley Seca durante los comicios juveniles del 19 de octubre

La Alcaldía Mayor de Tunja expidió el Decreto 0500 del 16 de octubre de 2025, mediante el cual se decreta la Ley Seca en el municipio con motivo de los comicios electorales juveniles. La medida regirá desde las 6:00 a.m. del domingo 19 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20, con el fin de garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada democrática.

El alcalde Mikhail Krasnov recordó que los establecimientos que incumplan la disposición serán sancionados conforme a la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia). Asimismo, indicó que la Policía Nacional, junto con los inspectores urbanos, será la encargada de velar por el cumplimiento del decreto durante el fin de semana electoral.

Ampliar

Decreto Ley Seca Tunja Ampliar