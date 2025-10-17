Supervigilancia estuvo en Cartagena hablando de estrategias para la protección ciudadana

El pronunciamiento se dio durante el Congreso Nacional de Seguridad Privada, organizado por la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES) y la Asociación Nacional de Entidades de Vigilancia Privada (ANDEVIP), que reúne en la capital de Bolívar a los principales representantes gremiales, empresarios, autoridades locales y nacionales, así como a expertos del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la sesión de instalación, Álvarez destacó el peso estratégico del sector en la estructura de seguridad del país, afirmando que en Cartagena la seguridad privada casi triplica el pie de fuerza policial, una cifra que refleja su papel esencial en la protección ciudadana y su capacidad para complementar la acción estatal.

“En la ciudad más turística de Colombia, donde confluyen millones de visitantes cada año, estos datos confirman que la seguridad privada es un complemento vital del Estado, que amplía su capacidad de acción y contribuye a la tranquilidad de los territorios. Nuestra tarea es garantizar que esa fuerza actúe con legalidad, profesionalismo y transparencia”, señaló el Superintendente.

Álvarez resaltó que en la capital de Bolívar operan 78 empresas de seguridad y vigilancia, que en conjunto suman 8.160 hombres y mujeres (6.908 hombres y 1.252 mujeres), una cifra que casi triplica los 3.525 efectivos de la Policía Metropolitana y los 1.525 uniformados que prestan servicio en el resto del departamento.

Este panorama consolida a la seguridad privada como un pilar de apoyo a la fuerza pública y un actor clave en la protección ciudadana y la seguridad integral de los habitantes y visitantes de Cartagena y Bolívar.

Durante su conferencia, el Superintendente presentó las directrices de su gestión, centradas en modernizar la entidad, fortalecer la inspección y el control, y garantizar condiciones laborales justas para los trabajadores del sector.

En su intervención explicó que la Supervigilancia avanza en un proceso de transformación institucional que permitirá contar con una entidad más ágil, transparente y cercana a los ciudadanos.

“Encontré una entidad que necesita modernizarse para responder con agilidad y transparencia a las demandas del sector. Estamos impulsando un rediseño institucional, la depuración de miles de trámites represados y la creación de un gestor documental en línea, para que la Supervigilancia sea una entidad moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía”, afirmó.

Álvarez aseguró que su administración trabaja en la consolidación de un nuevo modelo de inspección, vigilancia y control más inteligente y preventivo, que cierre el paso a la ilegalidad.

Subrayó, además, la importancia del trabajo articulado con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Trabajo, una coordinación interinstitucional que, dijo, ha tenido mucha fuerza y voluntad, que está ejerciendo un control integral sobre un sector clave para la seguridad nacional.

El Superintendente también hizo énfasis en la aplicación rigurosa de la Reforma Laboral, que garantiza mejores condiciones para los trabajadores de la vigilancia, incluyendo el pago oportuno de horas extras, dominicales y demás derechos adquiridos. “Aquí no puede haber seguridad si la parte humana no está bien cuidada”, advirtió, asegurando que habrá sanciones para las empresas que incumplan con los derechos de sus empleados.

En su discurso, Álvarez fue enfático al señalar que no permitirá que estructuras criminales se camuflen en el sector de la seguridad privada. “No toleraremos que actividades ilícitas se escondan detrás de una fachada legal. La Supervigilancia ejerce su autoridad con rigor, pero siempre con respeto por el debido proceso”, subrayó.

El funcionario destacó además la importancia del diálogo y la concertación con los gremios, empresarios y trabajadores, reiterando que su administración es de puertas abiertas, con presencia constante en los territorios a través de mesas técnicas y espacios de participación en todo el país.

Al cierre de su intervención, Álvarez reafirmó el compromiso del Gobierno nacional y de la Supervigilancia con la transformación del sector: “Colombia necesita seguridad para avanzar. Y hoy, con toda claridad, reitero que la seguridad privada es un aliado estratégico del Estado. Este no es un compromiso de escritorio, es una declaración de acción: vamos a cerrar filas con los buenos, a aislar a los corruptos y a enfrentar con determinación a quienes pretendan usar este sector para delinquir. La seguridad privada no será cómplice de la criminalidad será su barrera más fuerte. Porque cuando la seguridad avanza, Colombia avanza.” Puntualizó.