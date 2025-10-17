¿Qué estrategias se plantean en Montenegro y Quimbaya para fortalecer la seguridad?

Armenia

Una de las problemáticas con mayor incidencia en los municipios de Montenegro y Quimbaya son los homicidios lo que impacta directamente en la seguridad por eso las autoridades establecen diferentes estrategias.

En primera instancia, el secretario de Gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas se pronunció sobre la efectividad que ha generado la instalación de las torres ya que el delito de mayor impacto que es el homicidio ha disminuido notablemente.

“Hoy llevamos un plazo de tiempo desde el 17 de julio a a la fecha con el último homicidio por sicariato. Y la instalación de las primeras torres se dio el 18 de julio. Entonces, los plazos son similares. Desde el último homicidio a la la instalación de la correspondiente primer fase de de de cámaras de torres", indicó.

Explicó que desde el mes de julio se presentó el último caso de muerte por sicariato y coincide con la instalación de dichas torres lo que demuestra la importancia de la estrategia para fortalecer la seguridad.

Asimismo, dijo que la percepción ha mejorado notablemente porque los mismos ciudadanos instan a las autoridades a no mover las torres de los sectores críticos donde se instalan porque han evidenciado la mejoría de seguridad.

“Ya los tenemos listos para una primer medición en el próximo Consejo de Seguridad. Aparte, nos llegaron las estadísticas del mes de julio al mes de octubre con corte a primero de octubre en cada uno de los sectores de las 10 zonas seguras de las 10 Torres", mencionó.

El secretario también reconoció que las torres con cámaras de seguridad también son clave en los procesos de judicialización debido al material probatorio.

Alcalde de Quimbaya

Por su parte, el alcalde del municipio de Quimbaya Juan Manuel Rodríguez reconoció que la complejidad se ha presentado con el tráfico de estupefacientes que deriva en hechos de homicidio.

Ante esta situación manifestó que trabajan de manera articulada con las autoridades para reforzar la presencia institucional y prevenir este tipo de delitos.

Sostuvo que también trabajan de la mano con tránsito para intensificar los planes de regulación sobre todo las motocicletas que son los vehículos más utilizados en homicidios.

“Nosotros trabajamos muy de la mano con la policía y el ejército nos ha colaborado mucho haciendo presencia institucional en los diferentes barrios, en los diferentes sectores con tránsito, también veníamos haciendo un tema importantísimo de regulación con el tema de los vehículos“, sostuvo.