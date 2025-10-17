¿Por qué la derecha en el Magdalena tiene poder, pero no influencia electoral? analista responde

Santa Marta

El reacomodo político en el Magdalena ha puesto en evidencia una paradoja que, según analistas, retrata buena parte del panorama nacional: la derecha tiene el poder, pero no el liderazgo.

A pocos días de las elecciones atípicas a la Gobernación, el abogado y analista político Ariel Alberto Quiroga Vides sostuvo que, pese a controlar la Alcaldía de Santa Marta, contar con mayorías en el Concejo Distrital, la Asamblea y varias entidades descentralizadas, la derecha magdalenense actúa como minoría por no tener un candidato propio con fuerza electoral.

“Hoy la derecha en el Magdalena carece de líderes carismáticos que aglutinen apoyos. Tienen el poder, pero no un rostro que lo represente. Y cuando eso pasa, se termina entregando el poder político”, explicó Quiroga.

El jurista asegura que, ante la falta de figuras con arraigo popular, varios sectores de derecha optaron por apoyar candidaturas externas, entre ellas la de Rafael Noya, quien —aunque identificado con ciertos matices de izquierda— ha recibido coavales y respaldos de Cambio Radical y dirigentes cercanos al Centro Democrático.

Quiroga recordó que esta aparente contradicción no es nueva: “El propio presidente Gustavo Petro ganó con votos de la centroderecha; por eso hoy no tiene autoridad moral para cuestionar que un candidato de izquierda reciba apoyos de la derecha. En política, la ideología pasa a segundo plano cuando lo que se busca es el poder”, afirmó.

Indicó además que si al próximo lunes, que se cierran las modificaciones de candidaturas, no ha salido un candidato con mayor vocación de agrupar apoyos de sectores poderosos y populares, el candidato a derrotar se llama Rafael Noya.

La ventaja de Noya radica en “su capacidad de aglutinar apoyos, tal como ocurrió con el hoy alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, quien logró consolidar respaldo tanto de estructuras políticas como de sectores ciudadanos”.

Así las cosas, en este contexto, las elecciones atípicas en el Magdalena no solo definirán un nuevo gobernador: también serán un termómetro de cómo la derecha, la izquierda y los sectores independientes se reagrupan de cara a 2026.