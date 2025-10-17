Policía promueve la lectura en colegios de Bolívar: subintendente lidera talleres literarios

Cartagena

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar refuerza su labor social a través de la cultura y la educación. El subintendente Emilio Gutiérrez Yance, adscrito al grupo de Comunicaciones Estratégicas, lidera un programa de talleres literarios y encuentros con estudiantes que buscan incentivar el gusto por la lectura y la narración de historias entre los adolescentes.

Conocido como “El Cronista Verde”, combina su trabajo institucional con su pasión por la literatura. En los últimos meses ha visitado varias instituciones educativas de Cartagena y Bolívar donde conversa con jóvenes de grados noveno a once sobre la importancia de leer, escribir y pensar críticamente.

“Un libro puede cambiar la vida de un joven tanto como una acción en el servicio”, afirmó el subintendente durante una de sus jornadas, donde destacó que la lectura es una herramienta para fortalecer la empatía y la convivencia ciudadana.

Los talleres literarios han despertado entusiasmo entre los estudiantes, que encuentran en la lectura una forma de expresión y reflexión. “Antes no me gustaba leer, pero con estas charlas entendí que cada historia enseña algo. Ahora quiero escribir mis propias experiencias”, dijo una estudiante del colegio La Femenina en Cartagena.

Los encuentros también son una oportunidad para acercarse a la institución policial desde otra perspectiva: “Nos hace ver que los policías también sienten, piensan y ayudan con el corazón. Nos motiva a estudiar y creer en nosotros mismos”, agregó.

Docentes y orientadores escolares coinciden en que la iniciativa ha logrado mejorar los hábitos de lectura y despertar interés por la escritura creativa.

Con sus crónicas, Emilio Gutiérrez Yance ha logrado narrar la cara más humana de la Policía Nacional de Colombia. En sus textos que ya tienen reconocimiento a nivel nacional, retrata historias de servicio, solidaridad y esperanza que reflejan el compromiso de los uniformados con las comunidades.

“El subintendente Gutiérrez Yance representa la esencia de nuestro servicio: cercanía, educación y vocación social”, destacó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) de la Policía de Bolívar, al resaltar su labor cultural y comunicativa dentro de la institución.

La iniciativa liderada por Gutiérrez Yance se ha consolidado como un programa de prevención y formación ciudadana, donde la literatura se convierte en un medio para promover valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad social.

“Leer y escribir son actos de libertad. En cada palabra, un joven puede encontrar una razón para transformar su vida”, expresó el subintendente, convencido de que la lectura puede ser una herramienta tan poderosa como cualquier estrategia de seguridad.

El trabajo del “Cronista Verde” demuestra que la cultura también puede patrullar las calles, no con armas, sino con ideas y letras que inspiran a construir comunidad y futuro.