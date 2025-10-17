Perú: suspenden jefe policial de Lima tras protestas violentas

El nuevo gobierno de Perú suspendió al jefe de la policía de Lima tras las protestas en la capital que dejaron un muerto a manos de un agente y más de un centenar de heridos, según un memorando conocido por la AFP.

Encabezadas por jóvenes, las manifestaciones del miércoles estuvieron dirigidas contra el Congreso y el gobierno de derecha que reemplazó al de Dina Boluarte el 10 de octubre.

Las marchas se enmarcan en la peor crisis de inseguridad que enfrenta Perú, y especialmente Lima, por cuenta de las extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Durante la manifestación, el rapero Eduardo Ruiz, de 32 años, murió por el disparo de un suboficial que fue detenido y 113 personas resultaron heridas entre uniformados y civiles, según el balance de autoridades.

Reemplazo de jefe policial

Este viernes el general Enrique Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, fue reemplazado temporalmente por “el general Manuel Vidarte”, señala el documento firmado por el alto mando de la institución bajo órdenes del Ministerio del Interior.

Monroy fue separado del cargo que ocupaba desde enero de 2024 “hasta que terminen las investigaciones” por la actuación de la fuerza pública durante las protestas, dijo una fuente policial bajo reserva a la AFP.

Las marchas han sido lideradas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al Congreso y al nuevo gobierno de José Jerí, que reemplazó al de Boluarte.

Protestas de la 'Generación Z' en Lima, Perú. Foto: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar

La mandataria fue removida por el Congreso tras un juicio político exprés por la crisis de inseguridad.

CIDH condena la muerte de manifestante

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte en Perú de un participante en la multitudinaria protesta contra el Gobierno y el Congreso, abatido por un disparo a manos de un policía encubierto e infiltrado entre la gente.

“La CIDH urge a una investigación inmediata, exhaustiva e independiente, y a sancionar a los responsables en toda la cadena de mando. Asimismo, recuerda que el uso de armas de fuego en protestas está estrictamente prohibido”, señaló la CIDH en un mensaje difundido en redes sociales.

La institución internacional también lamentó que más de 100 personas hayan resultado heridas, entre ellas 78 policías y 24 manifestantes, de los que hay dos en estado grave.