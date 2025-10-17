Perú impondrá estado de emergencia en la capital tras ola de violencia

El nuevo gobierno de Perú dijo que se declarará el estado de emergencia en la capital, Lima, después de semanas de protestas antigubernamentales por la corrupción y el crimen organizado.

Esto ocurre después de que un hombre fuera asesinado a tiros por la policía el miércoles y más de 100 personas resultaran heridas después de que las protestas se tornaran violentas cerca del edificio del Congreso de la capital.

El país sudamericano ha sido sacudido por protestas durante semanas, y los legisladores votaron la semana pasada para destituir a la entonces presidenta Dina Boluarte, a quien los críticos culparon por un aumento de la delincuencia y acusaron de corrupción.

Las manifestaciones lideradas por jóvenes han llevado a miles de peruanos, frustrados por el fracaso de las autoridades para abordar la crisis delictiva que empeora, a las calles de Lima y varias otras ciudades.

“Vamos a anunciar la decisión de declarar el estado de emergencia al menos en Lima Metropolitana”, dijo a la prensa el jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, tras una reunión de dirigentes.

- Primera persona en morir -

El jefe de la policía de Perú dijo el jueves que se cree que un oficial de la Dirección de Investigación Criminal disparó la bala que mató al rapero Eduardo Ruiz, de 32 años, el miércoles.

El oficial, que fue agredido por la multitud, fue detenido y será destituido de su cargo, informó el general Oscar Arriola.

Ruiz fue la primera persona en morir en las protestas lideradas por el colectivo juvenil Generación Z.

Al menos otras 113 personas (84 policías y 29 civiles) resultaron heridas cuando miles de manifestantes salieron a las calles de Lima el miércoles.

Las protestas comenzaron con una marcha pacífica, pero estallaron enfrentamientos después de que algunos manifestantes intentaron romper la barrera de seguridad que rodea el Congreso al caer la noche.

Otros en la multitud lanzaron piedras y encendieron fuegos artificiales, a lo que la policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG, había dicho anteriormente que Ruiz pudo haber sido asesinado a tiros por un policía vestido de civil.