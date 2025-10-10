Congreso del Perú destituye a Dina Boluarte de la presidencia

LIMA, PERU - DECEMBER 07: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - "CONGRESS OF REPUBLIC OF PERU / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Peruvian Dina Boluarte greets members of the Congress after being sworn in as Peru's new leader after Congress removes President Pedro Castillo in Lima, Peru on December 07, 2022. Peruâs Congress swears in Dina Boluarte, Pedro Castilloâs former vice president, as the countryâs new and first-ever female president. Peru has seen a series of presidents removed from office or imprisoned on allegations of corruption over the past three decades. Castillo is the latest of a long line of presidents whose terms ended prematurely amid chaos and scandals. (Photo by Congress of Republic of Peru / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

Los legisladores de Perú votaron a favor de destituir a la presidenta Dina Boluarte, quien se negó a comparecer ante el Congreso para la audiencia nocturna.

Boluarte ha sido criticada por no frenar la delincuencia y su mandato desde diciembre de 2022 ha estado marcado por protestas.

Una abrumadora mayoría de 118 de los 122 legisladores votaron a favor de su impeachment, eliminándola de la presidencia, anunció el líder del Congreso, José Jeri.

Los legisladores de oposición presentaron cuatro mociones en la materia para destituir a la mandataria, bajo el argumento de que su Gobierno no ha hecho lo suficiente contra la inseguridad.

Los recursos fueron admitidos a discusión y Boluarte fue citada por la noche del jueves para ejercer su derecho a defenderse, en persona o a través de su abogado.

Boluarte no acudió al Congreso. Su abogado, Juan Carlos Portugal, dijo en un mensaje en X que decidieron no acudir porque consideran que el órgano legislativo violó el debido proceso porque no dio a su representada el tiempo suficiente para presentar su defensa.

“Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”, dijo.

Con esta decisión, Perú completa 6 presidentes consecutivos que no han tenido un mandato completo:

▪️ Pedro Pablo Kuczynski (2 años en el poder), renunció en 2018 por un “clima de ingobernabilidad” originado por su indulto a Alberto Fujimori.

▪️ Martín Vizcarra (2 años en el poder), destituido en 2020 por “permanente incapacidad moral” impulsado por acusaciones de corrupción.

▪️ Manuel Merino (5 días), renunció en 2020 tras una jornada de protestas que dejó dos muertos.

▪️ Francisco Sagasti (8 meses), fue presidente interino hasta 2021 por menos de un año para garantizar elecciones y solucionar la crisis política.

▪️ Pedro Castillo (18 meses), fue destituido en 2022 luego de un intento de golpe estado fallido.

▪️ Dina Boluarte (3 años), sale del cargo en 2025 ante una oleada de violencia que resultó en su destitución.