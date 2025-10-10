Congreso del Perú destituye a Dina Boluarte de la presidencia
El titular del Congreso, José Jerí, asumirá la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Los legisladores de Perú votaron a favor de destituir a la presidenta Dina Boluarte, quien se negó a comparecer ante el Congreso para la audiencia nocturna.
Boluarte ha sido criticada por no frenar la delincuencia y su mandato desde diciembre de 2022 ha estado marcado por protestas.
Una abrumadora mayoría de 118 de los 122 legisladores votaron a favor de su impeachment, eliminándola de la presidencia, anunció el líder del Congreso, José Jeri.
Los legisladores de oposición presentaron cuatro mociones en la materia para destituir a la mandataria, bajo el argumento de que su Gobierno no ha hecho lo suficiente contra la inseguridad.
Los recursos fueron admitidos a discusión y Boluarte fue citada por la noche del jueves para ejercer su derecho a defenderse, en persona o a través de su abogado.
Boluarte no acudió al Congreso. Su abogado, Juan Carlos Portugal, dijo en un mensaje en X que decidieron no acudir porque consideran que el órgano legislativo violó el debido proceso porque no dio a su representada el tiempo suficiente para presentar su defensa.
“Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”, dijo.
Con esta decisión, Perú completa 6 presidentes consecutivos que no han tenido un mandato completo:
▪️ Pedro Pablo Kuczynski (2 años en el poder), renunció en 2018 por un “clima de ingobernabilidad” originado por su indulto a Alberto Fujimori.
▪️ Martín Vizcarra (2 años en el poder), destituido en 2020 por “permanente incapacidad moral” impulsado por acusaciones de corrupción.
▪️ Manuel Merino (5 días), renunció en 2020 tras una jornada de protestas que dejó dos muertos.
▪️ Francisco Sagasti (8 meses), fue presidente interino hasta 2021 por menos de un año para garantizar elecciones y solucionar la crisis política.
▪️ Pedro Castillo (18 meses), fue destituido en 2022 luego de un intento de golpe estado fallido.
▪️ Dina Boluarte (3 años), sale del cargo en 2025 ante una oleada de violencia que resultó en su destitución.