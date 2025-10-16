Protestas en Perú contra el Gobierno y el Congreso: un muerto y más de cien heridos

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Eso despyués de que la crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político el 10 de octubre.

José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años con caracteristicas similares a los que derrocaron los gobierno de Nepal y Madagascar, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta del miércoles.

Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades. Jerí identificó a la víctima en X como “Eduardo Ruiz Sanz de 32 años”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la principal ONG en la materia en Perú, dijo que la “víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil”.

Descontento general: contra la clase política y la inseguridad

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte. Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, “24 civiles y 78 efectivos policiales”. El balance fue publicado en su cuenta en X.

“A esta hora, los comisionados de la Defensoría reportan el ingreso a emergencias de 102 personas heridas policontusas: 24 civiles (14 en Hospital Loayza , 1 en Emergencias Grau, 7 en Hospital 2 de Mayo , 1 en Rebagliati y 78 efectivos policiales en el Hospital PNP . Todos reciben atención médica y algunos serán dados de alta en las próximas hora”, explicó sobre la medianoche.

Con los choques de este jueves, ascienden a por lo menos 176 los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

El presidente Jerí denunció que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos”. “Todo el peso de la ley para ellos”, advirtió.

Denuncia por violencia sexual contra Jerí

Este miércoles también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.

La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el Ministerio Público.

Sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras “presidente del Perú José Jerí violador”.