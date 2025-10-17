Manifestante muere a manos de policía en protestas antigubernamentales en Perú

El general Óscar Arriola, jefe de la Policía de Perú, reveló que un oficial asesinó a tiros a un manifestante durante las protestas antigubernamentales del miércoles en Lima organizadas por la Generación Z.

El hombre peruano, de 32 años, fue identificado por el presidente interino José Jeri, como Eduardo Ruiz, quien era un rapero conocido como “Truvco”.

El suboficial de la Dirección de Investigación Criminal, Luis Magallanes, presuntamente, es el autor del disparo que provocó la muerte del manifestante.

Arriola dice que el policía señalado tiene un diagnóstico de politraumatismos y que ha recibido la notificación de su detención en el Hospital Central de la Policía, Luis N. Sáenz, en el que está internado.

El jefe policial pidió la presencia de un fiscal penal común, a la “brevedad posible”, porque consiste en “hechos aislados del planeamiento” realizado por la Policía para controlar la manifestación del miércoles en Lima y otras ciudades del país.

Se trata del primer muerto después de semanas de potestas en Perú. No obstante, al menos otras 113 personas (84 policías y 29 civiles) resultaron heridas después de que miles de personas salieron a las calles de la capital para protestar por el aumento de las extorsiones y los asesinatos a sueldo, así como contra lo que muchos peruanos consideran una clase política inepta y corrupta.

Las protestas comenzaron con una marcha pacífica, pero estallaron enfrentamientos después de que algunos manifestantes intentaron romper la barrera de seguridad que rodea el Congreso al caer la noche. Otros en la multitud lanzaron piedras y encendieron fuegos artificiales, a lo que la policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos.

Según las imágenes compartidas por los medios locales del momento del disparo, el responsable salió corriendo del lugar, mientras que otro agente, vestido como civil, se acerca con un arma en la mano a ver al manifestante herido y derrumbado sobre el suelo.

Sobre esa segunda persona, Arriola añadió que es “otro miembro de PNP que se acerca, efectúa disparos, al ver que está una persona herida, él también sale en dirección de Magallanes”. Precisó que “ambos se encuentran en calidad de detenidos”.

Además, anunció que decidió separar de sus cargos a los generales de la policía que tenían influencia directa.

El jefe policial extendió sus condolencias a la familia y amigos de Ruiz y le pidió “perdón” a sus deudos en nombre de los 140.000 agentes que forman esa institución armada.

Violencia en las manifestaciones organizadas por la Generación Z en Perú

Testigos del caso aseguraron que el atacante fue un ‘terna’, un agente policial encubierto entre los manifestantes, que aparentemente fue descubierto por un grupo de participantes y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.

Ruiz murió cuando finalizaba la multitudinaria protesta del miércoles, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

La Fiscalía anunció este jueves que realiza investigaciones urgentes, “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, por la muerte de Ruiz y confirmó que “recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre”.

Perú y el Gobierno de Transición

Jeri, quien anteriormente era presidente del Parlamento, asumió como presidente hace seis días después de que su sumamente impopular predecesora, Dina Boluarte, fuera destituida por el Congreso por su fracaso en combatir el crimen.

El derechista Jeri pidió al Congreso que le dé poderes especiales para promulgar leyes de seguridad de emergencia, sin tener que someterlas a votación.

Perú vive una ola de violencia sin precedentes, con decenas de conductores de autobús, músicos y otras víctimas asesinadas por negarse a pagar protección a bandas como Los Pulpos de Perú y el Tren de Aragua de Venezuela.