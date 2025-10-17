Padres de familia del colegio Las Juntas en el Huila exigen reanudar obras suspendidas

Neiva

El colegio Las Juntas está ubicado a 15 minutos del municipio de Santa María y atiende a cerca de 300 niños provenientes de unas diez veredas rurales. Desde el año 2013, tras una avalancha del río Baché, la institución fue declarada en zona de alto riesgo, motivo por el cual se inició un proceso de reubicación. Sin embargo, después de más de una década, la comunidad aún espera la culminación del nuevo plantel educativo.

La construcción de la nueva sede comenzó a inicios de 2023, luego de ser socializada el año anterior. El proyecto, que debía ejecutarse en un plazo de 14 meses, hoy completa 30 meses con un avance apenas del 55 %. Los padres de familia y docentes denuncian constantes suspensiones en la obra, reuniones incumplidas y falta de gestión por parte de las autoridades departamentales y contratistas encargados.

Según Miguel Mora, de la asociación de padres de familia, comento que “ante el estancamiento del proyecto y la falta de respuestas, los padres de familia decidieron encadenar la sede actual, impidiendo el ingreso de estudiantes y docentes como medida de presión. La comunidad señala que el colegio está completamente deteriorado, con aulas improvisadas y techos que no protegen de la lluvia, afectando gravemente el bienestar de los menores”.

El contrato inicial para la construcción del nuevo colegio asciende a 4.200 millones de pesos, pero se estima que se necesitarían 3.000 millones adicionales para finalizar la obra, elevando el costo total a más de 7.000 millones. Mientras tanto, los niños continúan estudiando en un lugar declarado en riesgo, esperando que las autoridades actúen con urgencia y garanticen su derecho a una educación segura y digna.