Murió hombre tras recibir descarga eléctrica en un local comercial en Cartagena

Cartagena

Un hombre cuya identidad se desconoce murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en el segundo piso de un local comercial en el sur de Cartagena.

Caracol Radio pudo confirmar que los hechos que son materia de investigación se registraron en una litografía ubicada en la Transversal 71 del barrio Los Alpes, sobre la Avenida Pedro de Heredia.

Versiones preliminares indican que el hombre habría recibido la descarga al intentar hurtar unos cables del establecimiento comercial, sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

La víctima murió de manera instantánea, por lo que minutos después llegaron unidades de la Sijín a realizar la inspección técnica y posterior traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal.