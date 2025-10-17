Medellín será sede del ´primer congreso de innovaciones para el agro
El encuentro es organizado por Agrosavia y la Universidad Bolivariana
La ciudad de Medellín será sede del próximo 27 al 29 de octubre, de el Primer Congreso Internacional sobre Innovaciones para la Agroindustria Rural, un evento sin costo que reunirá a una gran variedad actores del sector agropecuario para discutir soluciones tecnológicas y sociales que impulsen el desarrollo rural, refuercen la competitividad territorial y abran oportunidades a los productores en mercados sostenibles.
El congreso es organizado por AGROSAVIA, en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y el Ministerio de Agricultura, con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Durante los tres días del evento, se abordarán temas como: el desarrollo de tecnologías apropiadas para el campo, el fortalecimiento de cadenas productivas, la inclusión de comunidades campesinas, étnicas y familiares, y la promoción de modelos productivos sostenibles con enfoque territorial.
Finalmente, este congreso se encargará de brindar un espacio para compartir historias de éxito, analizar políticas públicas y fomentar alianzas entre instituciones, organizaciones sociales y emprendedores rurales.