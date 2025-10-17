«Los ratones van al infierno»: el teatro que incomoda y hace pensar
La obra llega a los escenarios de Tunja con una propuesta que mezcla humor y crítica social para reflexionar sobre la convivencia y los vicios de la vida moderna.
El auditorio de Tunja recibió la puesta en escena de la obra «Los ratones van al infierno», una producción teatral que busca acercar al público a la reflexión social a través del humor y la crítica. El montaje combina elementos de comedia y drama para abordar temas como la convivencia y la condición humana.
Los organizadores señalaron que el objetivo es acercar el teatro a distintos públicos del departamento. «Queremos que las personas disfruten de una obra que, además de entretener, invite a pensar en la forma en que vivimos en sociedad», comentaron los actores durante la presentación.
El evento contó con la asistencia de estudiantes, docentes y habitantes de Tunja que se reunieron para apoyar el arte escénico local. «El teatro es un espacio de encuentro y de diálogo cultural que debemos mantener vivo», expresó uno de los integrantes del elenco, resaltando el valor de estas iniciativas para fortalecer la actividad artística en la región.