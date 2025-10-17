«Los ratones van al infierno»: el teatro que incomoda y hace pensar

El auditorio de Tunja recibió la puesta en escena de la obra «Los ratones van al infierno», una producción teatral que busca acercar al público a la reflexión social a través del humor y la crítica. El montaje combina elementos de comedia y drama para abordar temas como la convivencia y la condición humana.

Los organizadores señalaron que el objetivo es acercar el teatro a distintos públicos del departamento. «Queremos que las personas disfruten de una obra que, además de entretener, invite a pensar en la forma en que vivimos en sociedad», comentaron los actores durante la presentación.

El evento contó con la asistencia de estudiantes, docentes y habitantes de Tunja que se reunieron para apoyar el arte escénico local. «El teatro es un espacio de encuentro y de diálogo cultural que debemos mantener vivo», expresó uno de los integrantes del elenco, resaltando el valor de estas iniciativas para fortalecer la actividad artística en la región.