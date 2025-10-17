La tercera edición de CORE inicia su gira mundial 2026 en Medellín

El viaje comienza en Colombia. CORE regresará a Medellín para su tercera edición los días 20 y 21 de febrero de 2026, siendo la primera parada de una nueva gira mundial que luego continuará en Los Ángeles y Melbourne. Reconocido por su hipnótica fusión de música, naturaleza y arte, CORE se ha convertido en una de las experiencias más cautivadoras de la cultura electrónica. Más información y boletos en core.world.

Este año, los escenarios al aire libre de Medellín volverán a cobrar vida con una mezcla cuidadosamente curada de pioneros globales y talentos emergentes de Latinoamérica y el mundo. El line-up del viernes presenta una ola de energía e intensidad melódica: Dom Dolla trae su groove imparable, ARTBAT y VTSS ofrecen una intensidad meticulosamente construida, mientras que Patrick Mason e Interplanetary Criminal empujan los límites entre el house y el techno. Los talentos locales Alycia Bezgo, Benwal, Curol y Niebla anclan la noche con el inconfundible pulso y calidez de la ciudad.

Cortesía: Breakfast Live - CORE Medellín Ampliar

El sábado, el ritmo se eleva y expande con la explosividad de 999999999, la poderosa presencia de Indira Paganotto, y un raro set back-to-back entre Joris Voorn y Yotto, que promete un viaje emocional lleno de melodía y ritmo. Mind Against regresa con paisajes sonoros cinematográficos, acompañados de Kobosil, Dino Lenny, Emilija y Novah, junto a innovadores regionales como Cami Vasquez, Prada2000, Julya Karma y el belga Susobrino, conocido por combinar percusiones tribales con narrativa electrónica.

“Medellín tiene una energía especial. Es salvaje, espiritual, viva. Tocar aquí se siente como reconectar el ritmo con la tierra”, dice Susobrino, cuyos shows en vivo entrelazan texturas orgánicas con grooves electrónicos profundos. Distribuido en tres escenarios, CORE Medellín continúa desdibujando las líneas entre la presentación y la experiencia: una celebración de sonido, luz y conexión.

LINE-UP

Viernes, 20 de febrero ALYCIA BEZGO • ARTBAT • BENWAL • CUROL • DOM DOLLA • FKA.M4A • INTERPLANETARY CRIMINAL • NIEBLA • PATRICK MASON • VTSS.

Sábado, 21 de febrero 999999999 • CAMI VASQUEZ • DINO LENNY • EMILIJA • INDIRA PAGANOTTO • JORIS VOORN B2B YOTTO • JULYA KARMA • KOBOSIL • MIND AGAINST • NOVAH • PRADA2000 • SUSOBRINO.