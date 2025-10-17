La Marea Rosa 2025 llega a Popayán, una carrera gratuita por la detección temprana del cáncer

La capital caucana se prepara para teñirse de esperanza el próximo 2 de noviembre en la carrera “La Marea Rosa”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer.

En esta edición de, “El personaje de la Semana” conversamos con Yuyi Vejarano Mosquera, fundadora del movimiento “La Marea Rosa”, una iniciativa que nació a partir de su experiencia personal frente al cáncer y desde entonces, ha logrado reunir a miles de personas en un acto simbólico de solidaridad y memoria.

“La palabra cáncer nos genera miedo, pero cuando asumimos que estamos enfermos, cambiamos (...) Más que una carrera, es un abrazo colectivo en familia que reúne a miles de personas en Popayán y se convierte en un llamado a la prevención”, explicó Vejarano en Caracol Radio.

¿Cuál es el objetivo de la carrera “La Marea Rosa”?

Según la fundadora, el objetivo de la carrera La Marea Rosa es generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer, promoviendo la importancia de los chequeos médicos oportunos y el acompañamiento solidario a quienes enfrentan la enfermedad.

A diferencia de otras competencias, la carrera no tiene ningún costo de inscripción, pueden participar adultos, niños, niñas y mascotas.

“Queremos que todos, al ponernos una prenda rosada, recordemos que los diagnósticos tempranos salvan vidas. A todos nos puede dar cáncer. Por eso, esta carrera trasciende de lo deportivo y se convierte en prevención”, enfatizó la fundadora del movimiento.

Desde el movimiento hacen un llamado a la detección temprana del cáncer como herramienta para salvar vidas

Finalmente, la fundadora del movimiento, Yuyi Vejarano hace un llamado a honrar a quienes han enfrentado el cáncer, acompañar a quienes viven actualmente esta enfermedad y promover la detección temprana como la mejor herramienta para salvar vidas.

“Al tener cáncer, lo más importante es hacer ese cambio rápido de la tristeza, de sensaciones negativas a mirar con serenidad. ”La Marea Rosa" es una forma de honrar y abrazar la vida”, agregó.