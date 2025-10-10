“América Latina necesita más cooperación para enfrentar los desafíos de violencia”: Cumbre La Tríada

La violencia en América Latina es un fenómeno que atraviesa fronteras y desafía a las instituciones. Por esa razón, en Bogotá se realizó el tercer congreso de “La Tríada”, una alianza académica entre el Tecnológico de Monterrey en México, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes, que busca unir esfuerzos de investigación para entender los principales retos de la región.

En esta edición de, “El personaje de la semana”, conversamos con la decana de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Angélica Redberg, experta en temas de paz y conflicto, quién abordó puntos como las democracias, desigualdades y se centró esta vez en la violencia e inseguridad, dos problemáticas que afectan la mayoría de los países latinoamericanos.

“Ya es la tercera vez que lo realizamos cada vez sobre un tema que sea central a la región de América Latina (...) Colombia es uno de los países más violentos y el objetivo de esta cumbre fue entender este fenómeno de la violencia y la inseguridad se vive y cómo reaccionan las sociedades y la política pública en América Latina fue propósito de este congreso que acaba de concluir”, aseguró la decana.

En América Latina, el crimen ha adquirido una dimensión transnacional

Según la decana, el crimen en Latinoamérica ha adquirido una “dimensión transnacional” que obliga a una cooperación más estrecha entre los Estados. Además, reitera que las mafias operan en toda la región y utilizan a América Latina no solo como zona de producción de cultivos ilícitos, sino también como corredor del narcotráfico.

“Es un reto que enfrentamos en América Latina. Tenemos que cooperar más entre países, compartir información, generar puentes y en este caso, desde las universidades estamos brindando esa plataforma para producir el diálogo y ojalá también la formulación de políticas públicas” agregó.

Reflexión sobre los diez años del acuerdo de paz en Colombia

En la cumbre también abrió un espacio para dialogar sobre el acuerdo de paz en Colombia, un proceso que, según Redberg, sigue siendo visto desde el exterior como un ejemplo mundial, pero que dentro del país aún enfrenta retos de implementación, lentitud institucional y persistencia de algunas violencias.

“Desde afuera, Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo por lograr terminar con una negociación y un acuerdo con la guerrilla, uno de los conflictos más complejos en la historia de nuestro país. Sin embargo, sabemos que los procesos de implementación han sido lentos e ineficaces. Nos llenamos de frustración”, aseguró la decana.

En esta edición, destacó la importancia de mantener la esperanza y la creatividad en los procesos de reconciliación, recordando que los acuerdos de paz son complejos y de largo plazo.