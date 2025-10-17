Hospitales de María La Baja, Calamar y Arroyohondo recibieron nuevos equipos biomédicos

Cartagena

En esta ocasión, los municipios de María la Baja, Calamar y Arroyohondo recibieron, de manos del propio gobernador Yamil Arana Padauí, una nueva dotación de equipos biomédicos de última tecnología, destinados a mejorar la calidad y oportunidad en la atención de los pacientes.

En total, fueron 88 equipos entregados: 22 para María la Baja, 33 para Calamar y 33 para Arroyo Hondo. Entre ellos se destacan aspiradores de secreciones, camas cuna eléctricas, unidades odontológicas, cavitrones, electrocardiógrafos, monitores de signos vitales, nebulizadores, fonendoscopios, entre otros elementos esenciales que permitirán reducir los traslados de pacientes a municipios vecinos.

“Con esta inversión seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mejorar la infraestructura y la capacidad tecnológica de los hospitales en todo Bolívar. Queremos que cada ciudadano, viva donde viva, tenga acceso a una atención médica digna y con equipos modernos que salvan vidas. Sabemos las grandes dificultades que muchas veces enfrentan las familias para trasladarse a otros pueblos o ciudades en busca de atención”, señaló el gobernador Yamil Arana Padauí.

Por su parte, el secretario de Salud de Bolívar, Willis Simancas, resaltó que estas entregas hacen parte de una estrategia integral de fortalecimiento hospitalario que ya ha beneficiado a varios municipios del departamento.

“Ahora seguimos en María la Baja, Calamar y Arroyo Hondo, consolidando un sistema de salud más fuerte, preparado y con tecnología que permita diagnósticos más rápidos y tratamientos más precisos”, afirmó el funcionario.

El Secretario recordó que, además de estas entregas, ya han sido dotados los hospitales de Arjona, El Carmen de Bolívar – El Salado, Pinillos, San Jacinto del Cauca, Cicuco, Santa Catalina, Zambrano, Mahates, Norosí, Magangué, Regidor y Mompox.