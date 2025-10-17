Gobierno del Huila garantiza seguridad y participación juvenil en las elecciones departamentales

Neiva

Desde el Gobierno Departamental del Huila se han venido adelantando coordinaciones conjuntas con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad en cada uno de los puestos de votación habilitados en los 37 municipios del departamento. Esta labor busca ofrecer todas las garantías necesarias para que los jóvenes participen activamente, se hagan escuchar y elijan libremente a sus representantes en un ambiente de confianza y orden.

Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno, afirmo que “el compromiso de la administración departamental está enfocado no solo en garantizar el proceso electoral, sino también en fortalecer una agenda de juventud que permita proyectar nuevos liderazgos, escuchar las inquietudes de los jóvenes y atender sus solicitudes en todo el territorio huilense. De esta manera, se busca consolidar espacios de participación que fomenten la democracia y el desarrollo social en las comunidades”.

Asimismo, el Gobierno ha sostenido reuniones con los secretarios de gobierno y los alcaldes de cada municipio, evaluando la adopción de medidas específicas según las dinámicas locales. Estas decisiones contemplan horarios, restricciones y particularidades de cada territorio, siempre priorizando la seguridad ciudadana y evitando afectar la economía local. La coordinación permanente entre las autoridades ha sido clave para lograr un equilibrio entre la seguridad y la normalidad de las actividades cotidianas.

A pesar de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, especialmente en el occidente del Huila, las autoridades confirman que no se han presentado amenazas contra el proceso electoral. Gracias al despliegue de la fuerza pública, se garantiza un ambiente de tranquilidad que permitirá a los jóvenes ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y participativa, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la democracia y la paz en el territorio.