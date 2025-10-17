Gobierno anuncia puesta en marcha de línea de interconexión eléctrica en el norte del país

El Ministerio de Ambiente anunció la puesta en marcha de la línea de interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación, una obra ubicada entre los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Esta infraestructura permitirá conectar la energía eólica y solar que se genera en el norte de Colombia con el Sistema Interconectado Nacional.

“Le apostamos todo a la transición energética justa, hoy por hoy, desde el sector ambiental, porque estamos convencidos de que es conciliable la transición energética y el desarrollo de estos proyectos de infraestructura energética con el cuidado de la naturaleza. No solamente porque la transición energética justa implica menos emisiones de gases de efecto invernadero por los proyectos solares y eólicos que en esta región van a poderse desarrollar, sino también porque estamos seguros de que este modelo puede revertir las relaciones de desigualdad territorial”, afirmó la Ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Este proyecto desarrollado por la Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), cuenta con licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, mediante la Resolución 285 de 2022, por lo que se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones, la protección de los recursos naturales y la participación de las comunidades en el desarrollo de esta obra.

Avances en el sector ambiente

Desde el ministerio aseguran que se han realizado grandes avances para acelerar las energías limpias en el país. En estos tres años de gobierno, se han licenciado 76% más proyectos para la transición y 500% más kilómetros en líneas de transmisión que en el gobierno anterior.

“Le apostamos todo a la transición energética justa, desde el sector ambiental, porque estamos convencidos de que es conciliable la transición energética y el desarrollo de estos proyectos de infraestructura energética con el cuidado de la naturaleza. De acuerdo a estas cifras, es decir, en el gobierno anterior se licenciaron 168 kilómetros que no es ni siquiera la totalidad de el proyecto que hoy estamos inaugurando”, agregó la ministra de Ambiente.

Se reactivará proyecto eólico en La Guajira

Ecopetrol inició diálogos con las comunidades Wayuu en Uribia y Maicao, con el fin de socializar el proyecto eólico Windpeshi, esta obra será uno de los parques eólicos más grandes del país, y el primero que operará 100% Ecopetrol; se espera que el proyecto inicie en 2028.

Hay que recordar que, desde mediados de 2023, la ejecución de esta iniciativa se suspendió por retrasos en el cronograma, en un inicio Windpeshi estuvo a cargo de Enel Green Power, pero el 25 de julio de 2025 pasó a manos de Ecopetrol, en el marco de su apuesta por la transición energética.

Hasta el momento se han realizado 15 visitas de las 30 que ya están programadas, para socializar las actividades correspondientesy reactivar la construcción de este parque eólico. En estos encuentros la compañía expone el plan de trabajo propuesto por los equipos social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física.