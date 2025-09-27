Ecopetrol reactivará proyecto eólico en La Guajira

Ecopetrol inició diálogos con las comunidades Wayuu en Uribia y Maicao, con el fin de socializar el proyecto eólico Windpeshi, esta obra será uno de los parques eólicos más grandes del país, y el primero que operará 100% Ecopetrol; se espera que el proyecto inicie en 2028.

Hay que recordar que, desde mediados de 2023, la ejecución de esta iniciativa se suspendió por retrasos en el cronograma, en un inicio Windpeshi estuvo a cargo de Enel Green Power, pero el 25 de julio de 2025 pasó a manos de Ecopetrol, en el marco de su apuesta por la transición energética.

Hasta el momento se han realizado 15 visitas de las 30 que ya están programadas, para socializar las actividades correspondientes y reactivar la construcción de este parque eólico. En estos encuentros la compañía expone el plan de trabajo propuesto por los equipos social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física.

“Las autoridades de las comunidades que hemos visitado hasta el momento nos han manifestado que, debido a la suspensión de Windpeshi, muchos de sus familiares se han tenido que ir de la comunidad a buscar oportunidades en otras regiones, y nos han manifestado su apoyo para sacar adelante este proyecto respetando, por supuesto, su derecho a la participación, sus usos y costumbres, sus contextos y necesidades”, explicó Felipe González, gerente de Proyectos Guajira, de Ecopetrol.

Además, la compañía confirmó que las visitas también cuentan con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía,el Ministerio del Interior y un equipo de más de 40 profesionales.

Más sobre este proyecto

Windpeshi contará con una capacidad instalada de 205 MW y 41 aerogeneradores, lo que evitará la emisión de más de 140 mil toneladas de dioxido de carbono al año en las operaciones del Grupo Ecopetrol, un equivalente a retirar 90 mil vehículos de circulación.