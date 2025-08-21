Colombia avanza hacia las energías limpias: alcanzó los 3 gigavatios

El ministro de Minas y Energías Edwin Palma junto con la Asociación de Energías Renovables Colombia – SER anunciaron la transición energética más importante para Colombia, alcanzando los 3 gigavatios (GW) de energías limpias, lo que representa un 10% de la matriz energética en el país y 15 veces su capacidad en comparación al 2018.

Según el ministro, la meta del Plan Nacional de Desarrollo ya fue alcanzada, sin embargo, el objetivo es llegar a los 6 GW.

“Ojalá podamos llegar a los 6 gigavatios y generar (...) un ambiente y un clima para que podamos seguir diversificando nuestra matriz energética” expresó el funcionario.

Estas energías unidas al Sistema Interconectado Nacional beneficiarán a sus usuarios con un servicio más óptimo, estable y con menos probabilidad de interrupciones.

Asimismo, representa una matriz energética más diversa y dependiente en menor medida del agua en tiempo de sequía en zonas vulnerables.

Desde el Comité del Plan 6GW PLUS, grupo clave para la articulación de los proyectos de transición energética, se han realizado avances regulatorios para agilizar estos procesos:

Presentación de proyecto de decreto para licencias ambientales solares, que ayudará a agilizar tiempos de aprobación de estos.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha aumentado los permisos en un 57% en dichas licencias, planificando duplicar este porcentaje.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está trabajando para cambiar los puntos de conexión, con el objetivo de que los proyectos tengan más viabilidad.

De igual manera, estos proyectos generarán un impacto económico positivo tanto para la población como para los contratantes, ahorrando hasta $1.800 millones para los hogares y $1.200 millones en capital fiscal.

Las nuevas subastas decretadas por el ministerio, también son apoyo para estos nuevos proyectos de transición energética, que permitirán diversificar la matriz y dar más apertura a nuevos procesos para implementar las energías limpias en el país, con el objetivo de lograr la meta de reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.