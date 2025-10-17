Gestora Social de Bolívar llevó ayudas a familias vulnerables en Cartagena

La Gobernación de Bolívar, con el liderazgo de la Primera Gestora Social, Angélica Salas, inició un recorrido por los barrios de Cartagena para brindar apoyo y esperanza a cientos de familias vulnerables, gracias a la gestión conjunta con la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, se realizan entregas de donaciones, contando con más 96 mil regalos y ropa, más de 20 mil pares de zapatos deportivos y alrededor de 150 aires acondicionados, en una acción solidaria que busca mejorar la calidad de vida de los beneficiados.

Las donaciones realizadas por la DIAN alcanzan una cifra estimada en los 3 mil millones de pesos, reafirmando el compromiso con el bienestar social del departamento.

El Gobernador, Yamil Arana indicó: “Esta alianza con la DIAN demuestra que el trabajo interinstitucional es la vía más efectiva para impactar directamente en la calidad de vida de nuestra gente.

El valor de estas donaciones se traduce en dignidad, bienestar y esperanza, reafirmando que nuestro ‘Bolívar Mejor’ es un gobierno con compromiso social”.

“Agradecemos a la DIAN por sumarse a este propósito social que hoy llena de alegría y esperanza a tantas familias cartageneras. Ya hemos estado en zonas como San José de los Campanos, El Pozón, La Boquilla, La Quinta y seguiremos recorriendo los territorios, sirviendo con amor y compromiso a nuestra comunidad bolivarense”, manifestó Angélica Salas, Primera Gestora Social del departamento.

Estas jornadas de alto impacto social continuarán en distintos sectores de la ciudad y el departamento, llevando bienestar y acompañamiento a quienes más lo necesitan y consolidando la visión de un gobierno que prioriza a la población vulnerable.