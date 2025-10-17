Garagoa avanza en la pavimentación de sus vías urbanas

Así está un tramo de la vía Garagoa - Las Juntas tras el invierno que no ha parado desde hace 20 días / Foto: Suministrada.

En el municipio de Garagoa se adelantan los trabajos de pavimentación de varias vías urbanas, con el propósito de mejorar la movilidad y las condiciones de acceso a las zonas residenciales. Las obras forman parte del plan de infraestructura vial que ejecuta la administración municipal.

Un vocero de la alcaldía explicó que «estas obras buscan garantizar una mejor transitabilidad y facilitar la conexión entre los barrios y el centro urbano». Según el funcionario, el proyecto responde a solicitudes ciudadanas y a un diagnóstico técnico que priorizó las vías con mayor deterioro.

Habitantes del municipio manifestaron su expectativa ante los avances. «Esperamos que la pavimentación se mantenga con buena calidad y que pronto podamos ver terminadas todas las fases», afirmó uno de los residentes del sector intervenido. El proceso continuará durante las próximas semanas, según el cronograma establecido por la administración local.