Analistas de seguridad explican por qué no han funcionado las estrategias de seguridad en Cúcuta

Cúcuta

A pesar de los esfuerzos realizados por la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional para mejorar la seguridad en la ciudad, las estrategias implementadas no han logrado resultados significativos en la reducción de la criminalidad. Algunas de las iniciativas más destacadas incluyen el plan “Cúcuta Territorio Seguro”, operativos conjuntos con la Policía Metropolitana, el fortalecimiento de la línea de atención 123 y el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, que promueve la seguridad dentro de un enfoque integral. Sin embargo, la ciudad sigue siendo la tercera capital de Colombia con más homicidios, lo que indica que estos esfuerzos aún no han logrado frenar la violencia. Factores como la falta de recursos, la alta presencia de grupos armados ilegales en la región y la limitada eficacia en la ejecución de las políticas públicas han obstaculizado el éxito de estas estrategias, dejando a la población de Cúcuta en una constante situación de inseguridad.

Y es que según lo dio a conocer la jefatura nacional del servicio de policía, desde el 1 de enero de 2024 a octubre del 2025, Cúcuta quedó como la tercera capital con más homicidios en Colombia. En el 2024 se registraron 216 homicidios y en el 2025, con corte al 4 de octubre, se habían registrado 243 homicidios, es decir 27 más que todo el año anterior.

Para Juan Camilo Páez, abogado y analista de seguridad, este aumento de homicidios en la capital nortesantandereana se debe a una falta de entendimiento de las autoridades, al actuar de estas bandas criminales.

“La principal estrategia que tiene que desarrollar una autoridad policiva y el sistema presidencial y judicial de investigación y demás, es entender cuáles son las causas del delito. Es el primer marco de la política criminal que se puede aplicar” dijo Páez.

“Entendiendo la política criminal como aquellas de estrategias o direcciones del Estado para enfrentar la criminalidad, se hace política criminal desde el nivel nacional, pero también se aplica política criminal desde el nivel regional. Y la principal forma de llegar a establecer un ataque de prevención contra el delito, es básicamente saber qué ocurre y cuáles son sus causas”, agregó

“Hemos visto en algún momento algunas declaraciones por parte de la policía sobre que esto se trata en algunas ocasiones de un ajuste de cuentas, sobre que se trata de criminalidad organizada, pero lo que realmente ocurre es que aún no hay un dato de qué se está ajustando, cuáles son los grupos, cómo están operando, por qué se están realizando estos homicidios, por qué es a ciertas horas, por qué en ciertos lugares y qué estrategias se pueden implementar para ello”, indicó el abogado.

Pereira y Cali lideran este listado que dio a conocer la jefatura nacional del servicio de policía.