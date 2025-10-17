Exregistrador Farfán afirma que Quintero podría ir a la consulta de marzo

El exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén, dijo a Caracol Radio que el actual candidato presidencial Daniel Quintero sí podría participar en la Consulta prevista para marzo de 2026.

Farfán explicó que, según los documentos conocidos y las declaraciones de Quintero, no se configuran como una inhabilidad, ya que el candidato no se inscribió en la consulta interpartidista del 26 de octubre, sino en la del Pacto Histórico, la cual no se realizará por falta de personería jurídica.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió que la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico no constituye un ‘simple trámite’, sino una decisión que tiene efectos jurídicos que le impedirían presentar su candidatura presidencial.

Caracol Radio contó durante su noticiero del mediodía que los tres partidos que conforman el Pacto Histórico, sí inscribieron a Quintero pero el candidato expresó - a través de su cuenta en X, que en ningún momento autorizó su inscripción en una Consulta interpartidista del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.