Explosión minera en Socotá dejó una persona fallecida y tres heridos

El pasado lunes 13 de agosto del presente año, 2025, en la vereda Guatatamo en el municipio de Socotá, al interior de la mina Cominorte, un hombre perdió la vida a causa de una explosión por gas metano; asimismo, tres personas más resultaron heridas, siendo trasladadas a los centros de salud más cercanos. El alcalde del municipio, Adiel Panqueba, informó que «Dos de ellos fueron remitidos al hospital de Duitama, donde reciben atención médica especializada, y el tercero permanece bajo observación».

El alcalde explicó que la mina cuenta con todos los permisos y requerimientos legales vigentes, y que cumple con los controles exigidos por la Agencia Nacional de Minería, especialmente en lo relacionado con la medición de gases. Sin embargo, advirtió que este tipo de accidentes pueden ocurrir debido a la aparición repentina de bolsas de gas metano, una situación difícil de prever.

“Estas circunstancias son reguladas directamente por la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio, quienes establecen los protocolos de seguridad y las labores de salvamento minero”, señaló el alcalde.