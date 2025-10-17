En la cárcel pagará condena empresario que estafó a la élite bogotana con una pirámide ganadera

Luego de valorar los argumentos y las condiciones legales del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el empresario Felipe Miguel Rocha Medina, una juez avaló la negociación judicial y condenó al procesado a 6 años y dos meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público, y estafa agravada en la modalidad masa.

Sin embargo el empresario deberá pagar la condena la tendrá que pagar en una cárcel porque se le negó la prisión domiciliaria como había sido solicitada por su defensa.

El empresario Felipe Rocha aceptó su participación en este entramado a través de una pirámide que generó una defraudación superior a 36.848 millones de pesos.

#JUDICIAL En la cárcel deberá pagar la condena de 6 años y dos meses el empresario Felipe Rocha quien estafó a la élite bogotana con una pirámide ganadera.



El empresario aceptó su participación en este entramado y se comprometió a restituir a los afectados pagando 16.224… pic.twitter.com/U3Dpo4yoU3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

El ahora condenado se comprometió a restituir a los afectados que suman más 92 personas víctimas, pagándoles 16.224 millones de pesos, suma que está garantizada con un contrato de fiducia mercantil.

Según la investigación Felipe Rocha Medina, junto a otras personas, creó en el año 2012 un fondo ganadero en el que cada inversionista aportaba recursos para adquirir y criar animales en pie a cambio de supuestas ganancias de hasta el 30%. Pero el dinero nunca se destinó para tal fin y los que aportaron nunca recibieron la ganancia prometida.

Adicionalmente, Felipe Rocha deberá pagar una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes.