El Pulso del Fútbol, 17 de octubre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre la derrota de la Selección Colombia Sub-20 en la semifinal del Mundial ante Argentina. César dijo: “No es falta de ambición por lo que no se llegó a la final, César Torres dijo que querían ser campeones y esa es la ambición. No todas las oportunidades se aprovechan y lastimosamente el equipo no las aprovechó”. Sobre el tema Steven agregó: “Usted dijo que Argentina era superior y quizás algunos decían que era imposible ganarle. Ellos si concretaron y por eso yo le hablo de mentalidad. No entiendo por qué siempre nosotros fallamos”.

