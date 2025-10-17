El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 17 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el futuro del balompié mundial y cuáles medidas tomar para que no se estanque.

Alfredo Arias, entrenador de Junior de Barranquilla / Dimayor

Alfredo Arias, entrenador de Junior de Barranquilla / Dimayor

Jeison Rodríguez

¿El fútbol va a dejar de ser visto y exitoso?

¿El fútbol va a dejar de ser visto y exitoso?

43:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alfredo Arias, entrenador de Junior de Barranquilla / Dimayor

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre la derrota de la Selección Colombia Sub-20 en la semifinal del Mundial ante Argentina. César dijo: “No es falta de ambición por lo que no se llegó a la final, César Torres dijo que querían ser campeones y esa es la ambición. No todas las oportunidades se aprovechan y lastimosamente el equipo no las aprovechó”. Sobre el tema Steven agregó: “Usted dijo que Argentina era superior y quizás algunos decían que era imposible ganarle. Ellos si concretaron y por eso yo le hablo de mentalidad. No entiendo por qué siempre nosotros fallamos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad