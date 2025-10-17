‘El Jorgito’ se hacía pasar como vendedor informal para presunto tráfico de drogas en Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional, en Cartagena, a través del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), propinó un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes, capturando a un reconocido expendedor de sustancias estupefacientes en el suroccidente de la ciudad.

Gracias a la información de la comunidad, se captura en flagrancia a ´El Jorgito´, en medio de un operativo en la manzana 20, del barrio Chiquinquirá, incautando 185 dosis de base de coca, las cuales llevaba ocultas en una bolsa plástica. Así mismo, le fueron incautadas una gramera y dinero en efectivo.

Al parecer, alias ´El Jorgito´, de 40 años de edad, sería el presunto responsable de la distribución y venta de estupefacientes en este barrio, generando intimidación entre los vecinos del sector para no ser denunciado ante las autoridades. Por ello, la captura de ´el Jorgito´, es un importante resultado contra el tráfico de estupefacientes en este sector aledaño a un complejo deportivo.

Esta persona fue presentada para las audiencias de control de garantías, a la espera de la legalidad de los procedimientos, imputación de cargos y solicitud de medida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.327 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 582 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras delincuenciales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.