Dimar entregó balance tras receso escolar: Cartagena movilizó 35 mil pasajeros hacia zona insular

Cartagena, el Golfo de Urabá y el Golfo de Morrosquillo finalizaron con éxito la temporada de receso escolar, gracias al acompañamiento y las operaciones de control y seguridad lideradas por la Dirección General Marítima (Dimar).

La presencia activa de la autoridad marítima en estas zonas permitió garantizar el cumplimiento de las normas de navegación y la protección de los viajeros y el medio ambiente marino durante uno de los periodos turísticos más dinámicos del año.

Haciendo uso de las capacidades logísticas y humanas, la Autoridad Marítima Colombiana efectuó inspecciones a embarcaciones, verificación de protocolos de seguridad y realización de campañas de sensibilización a pasajeros y tripulantes garantizando la seguridad integral marítima durante toda la semana.

Estas acciones permitieron garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las embarcaciones y la protección de los usuarios en las rutas de mayor demanda turística.

MOVILIDAD MARÍTIMA DURANTE TEMPORADA DE RECESO

- Operaciones en el Golfo de Urabá

- Naves inspeccionadas: 201

- Pasajeros movilizados: 10.388

- Principales rutas: - Turbo – Capurganá- Turbo – Triganá

Movimiento marítimo en el Golfo de Morrosquillo

- Zarpes tramitados: 725

- Pasajeros movilizados: 19.236

Destinos principales:

- Archipiélago de San Bernardo

- Bahía de Cispatá

Consolidado general en Cartagena

Motonaves: 1.801

Pasajeros movilizados: 35.392

Ruta frecuente: Islas del RosarioCartagena fue el principal puerto de salida turística de esta zona del país durante la temporada, con un alto flujo de pasajeros y acompañamiento marítimo permanente por parte de Dimar.

La Autoridad Marítima Colombiana reafirma su compromiso con la seguridad en el transporte marítimo nacional.

El balance positivo de esta temporada evidencia la efectividad del trabajo preventivo, la presencia institucional en los puntos de mayor actividad y la articulación con las autoridades locales y el sector marítimo, factores clave para garantizar operaciones seguras y ordenadas en los litorales del país.