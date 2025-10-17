“Cine al Parque” llegó a los niños del barrio Olaya Herrera en Cartagena
Se proyectó la película “Intensamente 2”, una historia que permitió aprender sobre la importancia de manejar las emociones
Cartagena
En las instalaciones de la Fundación Virgen y Turística de Bolívar, ubicada en el sector Central del barrio Olaya Herrera en Cartagena, se llevó a cabo la actividad “Cine al Parque”, una jornada llena de alegría, reflexión y convivencia para los más pequeños de la comunidad.
El evento fue liderado por Juan José Jiménez y Yerlys Tamara Barros, en articulación con la directora de la fundación, Lidia Pájaro, quienes unieron esfuerzos para ofrecer un espacio educativo y recreativo a 50 niños de la localidad.
Durante la actividad se proyectó la película “Intensamente 2”, una historia que permitió a los asistentes aprender sobre la importancia de reconocer, expresar y manejar las emociones de manera sana.
El objetivo principal de esta iniciativa fue promover espacios de sano esparcimiento, fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la educación emocional desde la infancia, contribuyendo así al bienestar integral de los niños del sector.