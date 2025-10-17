“Cine al Parque” llegó a los niños del barrio Olaya Herrera en Cartagena

Cartagena

En las instalaciones de la Fundación Virgen y Turística de Bolívar, ubicada en el sector Central del barrio Olaya Herrera en Cartagena, se llevó a cabo la actividad “Cine al Parque”, una jornada llena de alegría, reflexión y convivencia para los más pequeños de la comunidad.

El evento fue liderado por Juan José Jiménez y Yerlys Tamara Barros, en articulación con la directora de la fundación, Lidia Pájaro, quienes unieron esfuerzos para ofrecer un espacio educativo y recreativo a 50 niños de la localidad.

Durante la actividad se proyectó la película “Intensamente 2”, una historia que permitió a los asistentes aprender sobre la importancia de reconocer, expresar y manejar las emociones de manera sana.

El objetivo principal de esta iniciativa fue promover espacios de sano esparcimiento, fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la educación emocional desde la infancia, contribuyendo así al bienestar integral de los niños del sector.