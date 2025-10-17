Cayó segundo homicida de joven Jarison Rojas en el barrio Colombiatón de Cartagena

Cartagena

En el marco del “Plan Cazador” contra el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron dar este resultado contundente con el objetivo de seguir contrarrestando los delitos de impacto en esta capital y su área metropolitana.

Este plan sigue arrojando resultados en beneficio de la ciudadanía, con dispositivos conformados por hombres y mujeres de la Seccional de Investigación Criminal y las patrullas de vigilancia.

Durante actividades de registro y control en el barrio Colombiatón, fue capturado ‘el Stevenson’, de 23 años, por el delito de homicidio agravado, orden emanada por el Juzgado décimo primero Penal Municipal de Cartagena.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo de 2025, donde Jarison Eduardo Rojas De Ávila, de 24 años, fue asesinado con arma blanca, por presuntamente cruzar una “frontera invisible” en el barrio Colombiatón.

Es de anotar, que, por estos hechos, también fue capturado mediante orden judicial ‘el Yoider’, de 28 años de edad, en el barrio Fredonia, el pasado 11 de octubre del año en curso.

Se adelantan las investigaciones para dar con la captura de otros sujetos que habrían participado en este crimen.

El presunto delincuente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que definan la situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 5.213 personas por diferentes delitos, de los cuales 101 por homicidio, 685 por porte ilegal de armas y se han incautado 585 armas de fuego ilegales.

“Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo contundente contra las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”, indicó el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias