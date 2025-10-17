Cafeteros en Santander esperan cifras históricas en renovaciones y siembras nuevas al cierre de 2025

Bucaramanga

Néstor Serrano, director ejecutivo del comité de cafeteros en Santander, aseguró que esperan que este año haya cifras históricas en el departamento en nuevas siembras de café y que esto ayudaría a que el departamento suba al quinto puesto en el ranking de producción de este grano a nivel nacional.

“Vamos a romper récord histórico en renovaciones y en siembras nuevas en el departamento. Pasaremos de 6.000 hectáreas y de esa en esa medida que lo vayamos haciendo ya nos acercamos definitivamente a ser un departamento mejor ubicado en el ranking“, señaló Serrano.

En el 2025 se ha registrado un crecimiento del 64,8 % en exportaciones de café producido en Santander superando los 63,8 millones de dólares. Además, indicó Serrano que hay muy buena expectativa en los 78 municipios cafeteros de Santander durante esta temporada de cosecha en donde se están atendiendo más de 56 mil hectáreas.

“Se esperan recoger cerca de 500.000 cargas de café y, sobre todo, pues a ese precio que tenemos hoy en día que, pues todos los días estamos mirando la bolsa para que por lo menos terminemos con un buen precio, lo cual nos dejaría listos para que los cafeteros se sigan animando a renovar su caficultura y a hacerla crecer. El ambiente en estos momentos es el mejor”, puntualizó Serrano.

La temporada de cosecha avanza en el departamento de Santander y ya han llegado personas de diferentes partes del país e incluso de afuera para apoyar esta tarea.