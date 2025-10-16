Tunja se prepara para las urnas juveniles

La Personería de Tunja participará activamente en el Comité de Garantías Electorales que se desarrollará este viernes 17 de octubre, previo a las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. Según explicó el personero Nelson Andrés Villabona, este comité «...está conformado por todas las autoridades de seguridad, administrativas, la Registraduría, los entes de control y quienes tenemos que ver con la buena marcha de cada proceso electoral...». El objetivo principal será coordinar la logística, seguridad y supervisión de las votaciones juveniles programadas para el próximo domingo.

Villabona señaló que durante la jornada electoral se garantizará la presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría y la Personería, entidades que conformarán la Mesa de Justicia en cada puesto de votación. «...La idea es verificar que el proceso se adelante en debida forma, que los jurados lleguen a la hora indicada, que permanezcan en sus mesas y que los jóvenes testigos electorales también puedan cumplir su función...», indicó el personero, resaltando la importancia del acompañamiento institucional para prevenir irregularidades.

El proceso contará con dos grupos de votantes: jóvenes entre 14 y 17 años, que podrán sufragar con tarjeta de identidad cerca de su lugar de residencia, y jóvenes de 18 a 28 años, quienes votarán en los puestos habituales según su cédula. Villabona destacó que este ejercicio democrático «...no solo fomenta la participación juvenil, sino que exige un alto nivel de coordinación interinstitucional para garantizar transparencia y orden en las urnas...»