Transcaribe te lleva al tercer preludio en Blas de Lezo: esta es la ruta alimentadora para llegar

Cartagena

Cartagena de Indias cierra la ruta de preludios de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, este viernes 17 de octubre, con el Preludio de La Localidad 3, en el tradicional y querido barrio de Blas de Lezo. Transcaribe, al igual que en los preludios anteriores, es una opción ideal para asistir al evento cultural.

El preludio de la localidad 3 empezará con un desfile por todo el barrio Blas de Lezo a las cuatro de la tarde, y rematará en el Campo de Sóftbol del barrio con la presentación de artistas como José Alberto, ‘el Canario’, Jader Tremendo, Cayito Dangond, Criss y Ronny, y Héctor Nazza.

Los cartageneros podrán asistir al preludio moviéndose en TransCaribe, a bordo de nuestra ruta A107 Blas de Lezo – Santa Lucía, la cual realiza paradas a lo largo de la Carrera 68, vía principal del barrio, que está aledaña al escenario de la celebración.

“Seguimos invitando a la ciudadanía a utilizar su sistema de transporte público masivo para asistir a la gran agenda festiva que ha confeccionado la Alcaldía de Cartagena para la celebración de nuestras fiestas. TransCaribe está presto a llevarlos este viernes en su ruta A107 al preludio de Blas de Lezo, y los invitamos cordialmente a usar su sistema”, indicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.