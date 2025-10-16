Sorprendieron a dos mujeres y dos hombres con drogas sintéticas y marihuana en Cartagena

Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico local de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad en Cartagena.

Capturadas ‘Eilyn’ y ‘Dubraska’, con varias dosis de droga sintética

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos mujeres conocidas como ‘Eilyn’ y ‘Dubraska’, de 21 y 27 años, respectivamente, naturales de Venezuela, quienes fueron sorprendidas comercializando más de 20 dosis de droga sintética (tusi).

Las indiciadas, son señaladas por la comunidad de ser las responsables de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del Centro Histórico.

‘El Maycol’ y ‘el Lucho’, fueron capturados con varias dosis de estupefacientes

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en el Centro Histórico, fueron capturados ‘El Maycol’ y ‘el Lucho’, de 25 y 39 años, respectivamente, naturales de Pasto y Cartagena, quienes tenían en su poder 26 cigarrillos de marihuana y más de 10 dosis de droga sintética (tusi), listas para ser distribuidas en el sector.

Al parecer, los detenidos serían los encargados de la comercialización de alucinógenos en sectores turísticos.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.327 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 582 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.