Rindieron homenaje a Vicente Martínez Martelo con entrega de renovado salón que lleva su nombre

Cartagena

En un emotivo acto cargado de historia y gratitud, la Alcaldía Mayor de Cartagena rindió homenaje a Vicente Martínez Martelo, uno de los más ilustres líderes cívicos y exalcaldes de la ciudad, recordado por su visión modernizadora, su compromiso con el bienestar social y su profundo amor por Cartagena.

El evento tuvo lugar en el Palacio de la Aduana, sede de la administración distrital, donde el alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente el renovado Salón Vicente Martínez Martelo, espacio emblemático que lleva su nombre en reconocimiento a su legado como servidor público y constructor de ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Nos reúne un motivo muy especial: rendir homenaje a un hombre cuya huella permanece viva en la historia y en el corazón, no solo de su familia, sino de Cartagena y de Colombia. Don Vicente Martínez fue un cartagenero ejemplar, un líder que dedicó su vida a engrandecer esta ciudad que tanto amó”, expresó el alcalde Dumek Turbay durante su intervención.

En el marco de la ceremonia se realizó la develación del retrato restaurado de Vicente Martínez Martelo, una obra pictórica al óleo sobre lienzo que forma parte del patrimonio artístico de la Alcaldía. Su restauración fue ejecutada por la reconocida artista Mariana Carulla Arreaza, con amplia trayectoria en el Grupo Conservar.

“Este salón, que hoy brilla y recupera su esplendor arquitectónico, será un punto de encuentro para la cultura, el diálogo, la historia y el servicio público. Con su renovación, reafirmamos nuestro compromiso con la preservación del patrimonio histórico que Vicente Martínez representa, pero sobre todo con la preservación de su legado humano”, añadió el mandatario distrital.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de Vicente Martínez Martelo, entre otros invitados, quienes participaron en un encuentro de gratitud y memoria. En representación de la familia, Iván Martínez Ibarra, nieto del homenajeado, agradeció el gesto de la administración:

“Estamos muy agradecidos con el señor alcalde (Dumek Turbay) por este homenaje. Mi abuelo fue un hombre muy cívico que amó esta ciudad por siempre. Fue alcalde tres veces de Cartagena y desarrolló obras trascendentales como La Matuna y el Reinado Nacional de Belleza. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos recuerda sus valores de fe, familia y servicio”.

El acto también incluyó un conversatorio sobre la vida y obra de Vicente Martínez Martelo, liderado por Moisés Álvarez, director del Museo Histórico de Cartagena, junto a los hijos del exmandatario. Durante la jornada, la familia entregó un simbólico obsequio al alcalde y a la primera dama: un cofre para que guarden los sueños e ilusiones por Cartagena.

Una vida dedicada a servir

Vicente Martínez Martelo, conocido cariñosamente como Don Vizo, nació en Cartagena el 22 de noviembre de 1898. Fue empresario visionario, líder social y alcalde en tres ocasiones (1950–1953 y 1960–1961). Impulsó obras que transformaron la ciudad, como el desarrollo urbano de La Matuna, la pavimentación de las avenidas Pedro de Heredia y Santander, y la creación del Hotel Caribe, hito del turismo moderno en la ciudad.

Su gestión se distinguió por la cercanía con la gente y su lema: “Mi despacho está en los barrios”. A lo largo de su vida, recibió importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como la Cruz de Boyacá y el título de Ciudadano Honorario de Miami, entre otros.

Un símbolo de gratitud y compromiso

Con la renovación del Salón Vicente Martínez Martelo, la Alcaldía Mayor de Cartagena busca preservar la memoria de un hombre que hizo de su vida un ejemplo de servicio público, integridad y amor por su ciudad.

“Este salón es un símbolo de gratitud y de compromiso. Nos invita a mirar atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza, para seguir construyendo la Cartagena que soñó don Vicente, una ciudad donde quepamos todos y el progreso no deje a nadie atrás”, concluyó el alcalde Turbay.