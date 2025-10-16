Deportes

¡Programación deportiva para la semana! Champions, F1, Moto GP, Mundial Femenino Sub-17 y mucho más

Agéndese acá con el regreso de las competencias deportivas, incluida la Liga Colombiana

Kylian Mbappe de Real Madrid / Getty Images.

Kylian Mbappe de Real Madrid / Getty Images. / Diego Souto

Santiago Mojica Alarcón

¡Regresan las competencias de clubes! Luego del parón FIFA, donde se disputaron partidos amistosos y válidos por las eliminatorias de África, Europa, Asia, y Norteamérica, los futbolistas regresan a sus respectivos clubes para continuar con el desarrollo de la temporada.

Aunque la Liga Colombiana no detuvo la acción, también tendrá espacio en la parrilla televisiva del fin de semana con la determinante fecha 16, que tendrá el atractivo del clásico entre América y Deportivo Cali.

Además, se producirán eventos de magnitud como son los casos del Gran Premio de Australia, en MotoGP, el Gran Premio de Estados Unidos, en F1, los decisivos enfrentamientos en las finales de conferencia en la MLB, entre otros.

Todo esto y mucho más se podrá seguir a través de compañía de Directv, y en Directv go, en la sección de canales deportivos.

Programación televisiva de la semana

Viernes 17 de octubre

Liga Colombiana

  • 6:00 pm - Independiente Medellín vs. Fortaleza / 1633-1634
  • 8:10 pm - Unión Magdalena vs. Envigado / 1633-1634
  • 8:30 pm - Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe / 1634

MLB

  • 5:00 pm - Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners (juego 5) / 1625
  • 7:30 pm - Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers (juego 4) / 1623

Sábado 18 de octubre

Liga de Argentina

  • 4:00 pm - Boca Juniors vs. Belgrano / 1625
  • 8:15 pm - Talleres de Córdoba vs. River Plate / 1625

Liga Colombiana

  • 2:00 pm - Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional / 1634
  • 4:10 pm - Águilas Doradas vs. Alianza /1634
  • 6:20 pm - Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira / 1634
  • 8:30 pm - Deportivo Cali vs. América de Cali / 1634

Liga de España

  • 7:00 am - Sevilla vs. Real Mallorca / 1610
  • 9:15 am - Barcelona vs. Girona / 1621
  • 11:30 am - Villarreal vs. Real Betis / 1621
  • 2:00 pm - Atlético de Madrid vs. Osasuna / 1610

Premier League

  • 7:00 am - Nottingham Forest vs. Chelsea / 1621
  • 9:00 am - Crystal Palace vs. Bournemouth / 1622
  • 11:30 am - Fulham vs. Arsenal / 1625

Bundesliga

  • 11:00 am – Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund / 1621

Serie A

  • 1:45 pm - Roma vs. Inter de Milán / 1621

Mundial Sub-20 (tercer puesto)

  • 2:00 pm - Francia vs. Colombia /1610

F1, carrera sprint

  • 11:55 am - Gran Premio de Estados Unidos / 1622

Moto GP, Carrera

  • 6:45 pm - Gran Premio de Australia / 1622

Domingo 19 de octubre

Premier League

  • 10:30 am - Liverpool vs. Manchester United / 1621

Liga Española

  • 2:00 pm - Getafe vs. Real Madrid / 1610

Mundial Femenino Sub-17

  • 2:00 pm - España vs. Colombia / 1613

F1, Carrera Principal

  • 2:00 pm - Gran Premio de Australia / 1622

Final, Mundial Sub-20

  • 6:00 pm - Argentina vs. Marruecos / 1610

Martes 21 de octubre

Champions League

  • 11:45 am - Barcelona vs. Olympiacos / 1621
  • 2:00 pm - Villarreal vs. Manchester City / 1621
  • 2:00 pm - Arsenal vs. Atlético de Madrid / 1625
  • 2:00 pm - Newcastle vs. Benfica / 1627
  • 2:00 pm Bayer Leverkusen vs. PSG / 1623

Copa Colombia (cuartos de final, vuelta)

  • 8:00 pm - Deportivo Pereira vs. Envigado / 1634

Miércoles 22 de octubre

Champions League

  • 11:45 am - Galatasaray vs. Bodø/Glimt / 1621
  • 2;:00 pm - Bayern Múnich vs. Brujas / 1621
  • 2:0 pm - Real Madrid vs. Juventus / 1622
  • 2:00 pm - Eintracht Frankfurt vs. Liverpool / 1623

Mundial Femenino Sub-17

  • 2:00 pm - Costa de Marfil vs. Colombia / 1613

Copa Libertadores (semifinal, ida)

  • 7:30 pm - Flamengo vs. Racing Club / 1621

