¡Programación deportiva para la semana! Champions, F1, Moto GP, Mundial Femenino Sub-17 y mucho más
Agéndese acá con el regreso de las competencias deportivas, incluida la Liga Colombiana
¡Regresan las competencias de clubes! Luego del parón FIFA, donde se disputaron partidos amistosos y válidos por las eliminatorias de África, Europa, Asia, y Norteamérica, los futbolistas regresan a sus respectivos clubes para continuar con el desarrollo de la temporada.
Aunque la Liga Colombiana no detuvo la acción, también tendrá espacio en la parrilla televisiva del fin de semana con la determinante fecha 16, que tendrá el atractivo del clásico entre América y Deportivo Cali.
Además, se producirán eventos de magnitud como son los casos del Gran Premio de Australia, en MotoGP, el Gran Premio de Estados Unidos, en F1, los decisivos enfrentamientos en las finales de conferencia en la MLB, entre otros.
Programación televisiva de la semana
Viernes 17 de octubre
Liga Colombiana
- 6:00 pm - Independiente Medellín vs. Fortaleza / 1633-1634
- 8:10 pm - Unión Magdalena vs. Envigado / 1633-1634
- 8:30 pm - Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe / 1634
MLB
- 5:00 pm - Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners (juego 5) / 1625
- 7:30 pm - Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers (juego 4) / 1623
Sábado 18 de octubre
Liga de Argentina
- 4:00 pm - Boca Juniors vs. Belgrano / 1625
- 8:15 pm - Talleres de Córdoba vs. River Plate / 1625
Liga Colombiana
- 2:00 pm - Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional / 1634
- 4:10 pm - Águilas Doradas vs. Alianza /1634
- 6:20 pm - Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira / 1634
- 8:30 pm - Deportivo Cali vs. América de Cali / 1634
Liga de España
- 7:00 am - Sevilla vs. Real Mallorca / 1610
- 9:15 am - Barcelona vs. Girona / 1621
- 11:30 am - Villarreal vs. Real Betis / 1621
- 2:00 pm - Atlético de Madrid vs. Osasuna / 1610
Premier League
- 7:00 am - Nottingham Forest vs. Chelsea / 1621
- 9:00 am - Crystal Palace vs. Bournemouth / 1622
- 11:30 am - Fulham vs. Arsenal / 1625
Bundesliga
- 11:00 am – Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund / 1621
Serie A
- 1:45 pm - Roma vs. Inter de Milán / 1621
Mundial Sub-20 (tercer puesto)
- 2:00 pm - Francia vs. Colombia /1610
F1, carrera sprint
- 11:55 am - Gran Premio de Estados Unidos / 1622
Moto GP, Carrera
- 6:45 pm - Gran Premio de Australia / 1622
Domingo 19 de octubre
Premier League
- 10:30 am - Liverpool vs. Manchester United / 1621
Liga Española
- 2:00 pm - Getafe vs. Real Madrid / 1610
Mundial Femenino Sub-17
- 2:00 pm - España vs. Colombia / 1613
F1, Carrera Principal
- 2:00 pm - Gran Premio de Australia / 1622
Final, Mundial Sub-20
- 6:00 pm - Argentina vs. Marruecos / 1610
Martes 21 de octubre
Champions League
- 11:45 am - Barcelona vs. Olympiacos / 1621
- 2:00 pm - Villarreal vs. Manchester City / 1621
- 2:00 pm - Arsenal vs. Atlético de Madrid / 1625
- 2:00 pm - Newcastle vs. Benfica / 1627
- 2:00 pm Bayer Leverkusen vs. PSG / 1623
Copa Colombia (cuartos de final, vuelta)
- 8:00 pm - Deportivo Pereira vs. Envigado / 1634
Miércoles 22 de octubre
Champions League
- 11:45 am - Galatasaray vs. Bodø/Glimt / 1621
- 2;:00 pm - Bayern Múnich vs. Brujas / 1621
- 2:0 pm - Real Madrid vs. Juventus / 1622
- 2:00 pm - Eintracht Frankfurt vs. Liverpool / 1623
Mundial Femenino Sub-17
- 2:00 pm - Costa de Marfil vs. Colombia / 1613
Copa Libertadores (semifinal, ida)
- 7:30 pm - Flamengo vs. Racing Club / 1621