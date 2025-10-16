Plenaria de la Cámara de Representes aprobó el presupuesto de 2026 en $ 546.9 billones

Bogotá. Octubre 16 de 2024. En la Cámara de Representantes del Congreso de la República, se lleva a cabo el debate a la Reforma Laboral. (Colprensa - Cristian Bayona) / Cristian Bayona

La plenaria de la Cámara de Representes dio luz verde al presupuesto general de la Nación para 2026, aprobado por un monto de $546.9 billones, cifra que incluye $16.3 billones provenientes de la reforma tributaria.

Este proyecto, que inicialmente estaba planteado en $557 billones, fue ajustado y sufrió un recorte de $10 billones tras intensos debates y negociaciones en las comisiones económicas del Congreso.

La oposición, encabezada principalmente por congresistas del Centro Democrático y algunos sectores del Partido Verde, manifestó su rechazo argumentando que el presupuesto se sostiene en una reforma tributaria “inexistente” y cuestionando la sostenibilidad y realismo de las cuentas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió con firmeza el presupuesto y la reforma tributaria que lo respalda. Ávila destacó que el monto aprobado se ajusta a la realidad fiscal del país y es resultado de un consenso alcanzado entre el Gobierno y diversos sectores políticos, lo que calificó como un paso clave para garantizar la estabilidad financiera de Colombia en 2026.

El ministro hizo un llamado a entender que la reforma tributaria es esencial para financiar el gasto público esperado y evitar desequilibrios mayores. Además, resaltó que con la aprobación de este presupuesto se cierra la puerta a decisiones unilaterales por decreto en materia de asignación presupuestal.

En el presupuesto del próximo año se plantean recursos por $ 358.1 billones para funcionamiento, en el pago de la deuda $ 100 billones y en inversión $ 88.4 billones

Los Ministerios con los mayores presupuestos en el 2026 son educación con $ 88.2 billones, salud $ 78.1 billones, defensa y policía $ 65.7 billones, trabajo $ 52.5 y Hacienda con $ 33.6 billones.

Para el desarrollo del proceso electoral del próximo año, la Registraduría contará con un presupuesto de $ 6.9 billones de acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Representantes.

Ahora solo falta la aprobación de la Plenaria del Senado para que pase a sanción del presidente Petro.