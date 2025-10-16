Petro habla de ‘censura en su propio país’ luego de negativa de CRC en transmitir alocución

Petro advierte que “ha sido censurado en su propio país”, luego de que la CRC le negara su alocución. Foto: Presidencia /CRC.

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de negar la solicitud de una alocución presidencial y la calificó como censura.

El jefe de estado hizo una invitación a todos los juristas nacionales e internacionales para que lo acompañen a romper la censura en Colombia.

“Invito a toda a la audiencia de Colombia a escuchar lo que iba a decir y era mi derecho, en RTVC a las 7 pm. Si el presidente no puede hablar por televisión entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública”.

Cabe recordar que La Comisión de Regulación de Comunicaciones, rechazó la solicitud de una nueva alocución presidencial solicitada en las últimas horas que obligaba la suspensión de la programación en los canales abiertos de televisión.

Según la entidad, no se cumplieron los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable que justifique la interrupción de la programación de los canales de televisión abierta del país.

En consecuencia, la entidad negó la autorización para la alocución, señalando que su decisión no constituye censura ni restringe la libertad de expresión del mandatario.