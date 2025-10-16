CRC negó alocución presidencial por falta de criterios de urgencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, rechazó la solicitud de una nueva alocución presidencial solicitada en las últimas horas que obligaba la suspensión de la programación en los canales abiertos de televisión.

Según la entidad, no se cumplieron los criterios de urgencia, uso excepcional ni de delimitación temática, al no evidenciarse una circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable que justifique la interrupción de la programación de los canales de televisión abierta del país.

En consecuencia, la entidad negó la autorización para la alocución, señalando que su decisión no constituye censura ni restringe la libertad de expresión del mandatario.

El organismo explicó que su función es aplicar criterios objetivos que garanticen un uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión.

“La CRC precisa que esta decisión no limita la libertad de expresión del Presidente de la República ni su facultad para dirigirse al país, sino que atiende al mandato judicial que ordena aplicar criterios objetivos para garantizar el uso razonable, proporcional y excepcional del servicio público de televisión. En este sentido, la solicitud podrá ser ajustada conforme a los criterios establecidos y remitida nuevamente para su verificación”, señala la entidad.

La CRC aclaró además que la Presidencia puede ajustar y presentar nuevamente su solicitud, siempre que se fortalezca la justificación de urgencia y se delimite con mayor precisión el tema a tratar.