Sanguino critica leyes de Gaviria y Uribe: la laboral busca revertir pérdida de $43 millones por empleado

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino llegó a los micrófonos de ‘Sin Anestesia’, un espacio novedoso e informativo liderado por La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, para hablar de las grandes reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro: la laboral y la pensional.

De acuerdo con Sanguino, el gobierno actual busca reducir las brechas de desigualdad y garantizar derechos que, según la Constitución de 1991, no habían sido asegurados hasta ahora. Argumentó que incluso la legislación posterior a la Constitución del 91, en muchas ocasiones, iba en contra del concepto de Estado social de derecho.

En el caso de la reforma laboral, señaló que busca recuperar derechos perdidos con la Ley 50 de César Gaviria y la Ley 789 del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según las cifras presentadas por Sanguino, en promedio, un trabajador perdió 43 millones de pesos en pagos de horas extras nocturnas (después de las 6 de la tarde) y recargos dominicales y festivos.

Estas pérdidas se dieron bajo la promesa de generar 660.000 nuevos empleos y reducir la informalidad, promesas que, según el ministro, no se cumplieron.

Costos laborales de la reforma laboral

En cuanto a los costos laborales de la reforma laboral, Sanguino explicó que esta recupera el horario nocturno para el trabajador a partir de las 7 de la noche. Sin embargo, se mantiene un criterio de horario flexible de la Ley 789, que permite a un restaurante, por ejemplo, acordar con el trabajador que el día de descanso no sea el domingo, sino el lunes.

Indicó que, las microempresas que no necesiten trabajar después de las 7 de la noche pueden optar por no hacerlo para ahorrar costos laborales, y los incrementos se implementarán progresivamente.

De acuerdo con el funcionario, los incrementos en el horario nocturno comenzarán en diciembre de este año, y los recargos dominicales y festivos se aplicarán progresivamente en un 80%, 90% y 100% en 2025, 2026 y 2027, respectivamente.

Enfatizó que estos costos laborales no llevarán a la quiebra a una microempresa. En cambio, señaló que lo que sí quiebra a las microempresas en Colombia son las tarifas de energía eléctrica, los costos tributarios y los costos de formalización.

Para compensar el “incremento marginal” de los costos laborales, el gobierno de Petro establecerá una política de incentivos que incluirá tarifas de servicios públicos e incentivos tributarios.

La pensional: un derecho universal para todos los colombianos

La reforma pensional por su parte, tiene como objetivo garantizar que la pensión sea un derecho universal para toda la población colombiana. Actualmente, el sistema pensional tiene una cobertura del 24%. Con la nueva reforma impulsada bajo el gobierno Petro, se proyecta aumentar la cobertura al 52% en el primer año de ejecución, y alcanzar el 87%, casi el 90%, para el año 2030.

Concluyó que, en cualquier país serio, la productividad y el crecimiento económico deben fundamentarse en el trabajo digno y decente, lo cual también es un compromiso internacional de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

