Ministro de Defensa Pedro Sánchez encabeza Consejo de Seguridad en Boyacá

Boyacá

Desde las 9 de la mañana se espera la llegada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al municipio de Chita, donde presidirá un Consejo de Seguridad con la presencia de la cúpula militar y de la Policía del departamento.

La visita del ministro tiene como propósito revisar las estrategias de seguridad en la región norte de Boyacá y fortalecer las acciones institucionales frente a las problemáticas que afectan a los municipios de la zona.

De acuerdo con el alcalde de Boavita, Alberto Sandoval, tras la reunión en Chita, el ministro se desplazará hacia su tierra natal, Boavita, alrededor de la 1 de la tarde, donde realizará un recorrido por las obras de remodelación y construcción del puesto de Policía. Durante su estancia, también se le presentará el proyecto de la nueva estación.