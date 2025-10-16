Médicos en Caldas alzan la voz y dicen que también son “víctimas” de la crisis de la salud

Manizales

Médicos de Manizales y del departamento de Caldas advirtieron que también se han convertido en “víctimas silenciosas” de la crisis que enfrentan los pacientes afiliados a la Nueva EPS por el incumplimiento en la entrega de medicamentos esenciales.

José Norman Salazar González, director del Centro Colombiano del Centro médico, denuncia que diariamente reciben en consulta a personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, trasplantes o trastornos mentales, que llevan uno, dos y hasta tres meses sin recibir sus medicamentos.

Esto, según ellos, está provocando un aumento de pacientes descompensados en los servicios de urgencias, que hoy se encuentran totalmente congestionados.

“En los consultorios médicos, es lamentable tener que guardar silencio cuando los pacientes informan que llevan uno, dos o incluso tres meses sin recibir medicamentos esenciales para controlar su presión arterial, diabetes, trasplantes o enfermedades mentales. Esta situación es dolorosa y genera un gran sufrimiento para muchos médicos”, destacó el vocero.

Servicios de urgencias y de atención médica colapsados

En Manizales desde el pasado mes de Julio se declaró la alerta hospitalaria por la alta demanda de servicios hospitalarios, y es que las salas de urgencias ya tienen una media de ocupación que supera el 100%, lo que genera más preocupación entre los médicos, puesto que muchos de esos pacientes consultan descompensados por la falta de medicamentos.

Médicos se suman al proceso judicial ante la falta de medicamentos

Ante este panorama, los profesionales de la salud decidieron sumarse como coadyuvantes a la acción popular que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas, la cual fue presentada por la Personería de Manizales.

El organismo de control recopiló información detallada sobre los medicamentos agotados en los cuatro dispensarios de Cafam en la ciudad durante el primer semestre de 2025, identificando más de 150 principios activos con dificultades de suministro.

Los médicos explicaron al Tribunal los riesgos que representa para la vida de los pacientes la interrupción de tratamientos que no se pueden suspender, y solicitaron medidas urgentes que obliguen a garantizar la continuidad en la entrega de fármacos.

“Podemos suspender muchas cosas, pero no el tratamiento de un paciente que ya estaba controlado. Hoy vemos cómo esos avances se pierden por falta de medicamentos”, expresó José Norman Salazar.