Más de 40 participantes corrieron en la 1ra válida de motovelocidad en arena en Riosucio, Caldas

Manizales

Con éxito total se celebró la primera edición de motovelocidad en arena en Riosucio, donde unos 40 participantes de varias partes del departamento se dieron cita en la nueva disciplina que pretende ser impulsada en todo el municipio.

Julián Loaiza, secretario de Deporte de Riosucio, explica que la misión es buscar aliados privados para establecer la competencia anualmente y, asimismo, contar con una pista adecuada.

“Dimos apertura a una de las iniciativas de la nueva disciplina a través de un club de motos del sector de Pueblo Viejo, comunidad de Mogán, donde lideran la estrategia de motovelocidad en arena. Ellos se acercaron a la Secretaría de Deporte, les colaboramos y la actividad gustó mucho. Para ser la primera vez que lo celebramos, fue un éxito”.

El funcionario explica que el club de motos Mogán ha participado en competencias de esta clase, pero en otros municipios, por lo que desde allí tuvieron la iniciativa para desarrollar el evento y de esa manera se efectuó satisfactoriamente. “Esto fue como una prueba de fogueo y es un buen inicio para que esta nueva disciplina esté en el municipio. Por eso, buscamos aliados comerciales relacionados a la temática para fortalecer la competición”.

En esta primera versión, los corredores de las categorías infantil, novato, experto, entre otros, fueron reconocidos; los tres primeros lugares ganaron medalla y trofeo por su participación.