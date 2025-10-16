Los recursos para sanidad militar se agotaron y se canceló su contratación

Cada año, a mediados de septiembre el presupuesto que es designado por el Ministerio de Hacienda a las Fuerzas Armadas para salud se agota. Este año no fue la excepción y desde septiembre el sistema de salud militar está sin recursos, motivo por el cual se cancelaron los servicios que el Hospital San Rafael estaba prestando a estos usuarios.

En una entrevista con Caracol Radio, el Intendente Iván Amarillo, veedor ciudadano para la salud de las Fuerzas Armadas en Boyacá, denunció que «En septiembre, octubre, noviembre, diciembre, generalmente, para esta época, todos los años, tenemos el mismo inconveniente, el mismo problema. Se acaba el presupuesto y Sanidad Militar desde Bogotá no adicionan los recursos suficientes para poder garantizar a estos usuarios los servicios de manera continua y oportuna».

El Ministerio de Hacienda desembolsó un total de tres mil millones de pesos para la contratación con el Hospital San Rafael para el presente año, 2025, suma que se agotó antes de finalizarlo. «Se les ha venido solicitando que adicionen, por favor, presupuesto, porque ese presupuesto es escaso. No hay planeación, no se cumple con este principio de la contratación estatal y permiten que los usuarios se vean perjudicados en su salud. Lo más lamentable es que esto nos pueda llevar a muerte a todos estos pacientes que se les corta sus tratamientos», agregó el Intendente Iván Amarillo.

Alrededor de 10.000 mil usuarios se están viendo afectados por esta situación «solo se les está prestando el servicio a aquellas personas que presentan la queja, la elevan ante nosotros y nosotros la remitimos a la superintendencia o a través de tutelas. Y eso se está haciendo, enviando a los pacientes al hospital militar, causandoles mayores traumatismos, mayores gastos para que puedan tener ellos los servicios de salud que requieren única y exclusivamente allí en el Hospital Militar en la ciudad de Bogotá», señaló el intendente.

Los usuarios que se están viendo afectados esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes para que la situación mejore o de lo contrario escalarán la denuncia por medio de protestas sociales hasta que sus servicios de salud se retomen.