La activista Ana Karina García denuncia interceptación y robo a su asistente de ‘Juntos Se Puede’

Ana Karina García denunció que su asistente fue interceptada a dos cuadras de su casa en Bogotá, por dos hombres venezolanos, quienes le preguntaron si trabajaba en la Fundación ‘Juntos Se Puede’.

Ana Karina García, activista venezolana. Directora de la Fundación Juntos Se Puede (

Maria José Castro

Ana Karina García, activista venezolana y directora de la Fundación ‘Juntos Se Puede’, que asiste a migrantes, refugiados y retornados venezolanos, denunció una incidente reciente que involucra a su asistente. Este hecho se suma a un atentado previo y al seguimiento de camionetas con placas venezolanas, generando una alarma significativa sobre la seguridad de este centro y su equipo de trabajo.

