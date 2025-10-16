La activista Ana Karina García denuncia interceptación y robo a su asistente de ‘Juntos Se Puede’
Ana Karina García denunció que su asistente fue interceptada a dos cuadras de su casa en Bogotá, por dos hombres venezolanos, quienes le preguntaron si trabajaba en la Fundación ‘Juntos Se Puede’.
08:46
Ana Karina García, activista venezolana. Directora de la Fundación Juntos Se Puede (
Ana Karina García, activista venezolana y directora de la Fundación ‘Juntos Se Puede’, que asiste a migrantes, refugiados y retornados venezolanos, denunció una incidente reciente que involucra a su asistente. Este hecho se suma a un atentado previo y al seguimiento de camionetas con placas venezolanas, generando una alarma significativa sobre la seguridad de este centro y su equipo de trabajo.
Noticia en desarrollo