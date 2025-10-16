Bogotá

Nueva agresión a activistas en Bogotá: asistente de fundación Juntos Se Puede fue atacada

La fundación denunció que la asistente de su directora fue interceptada y despojada de su celular por dos hombres venezolanos.

Marcela Santos

Colombia

La fundación Juntos Se Puede informó que la asistente de su directora, Ana Karina García, fue interceptada a dos cuadras de su casa por dos hombres venezolanos. Según el reporte:

  • Los agresores preguntaron si trabajaba para la fundación.
  • Tras confirmar su vínculo, le quitaron el celular de manera violenta.
  • La víctima se encuentra fuera de peligro.

Vigilancia en la sede y vivienda

La organización también alertó que una camioneta con placas venezolanas ha estado vigilando las instalaciones de la fundación y la vivienda de su directora.

La fundación solicitó protección inmediata para:

  • Su equipo de trabajo.
  • La directora, Ana Karina García.
  • Su familia.

Contexto de riesgo para activistas venezolanos

El hecho ocurre en el marco de recientes ataques a defensores de derechos humanos venezolanos en Colombia, como el atentado a Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche, quienes fueron baleados en Bogotá. La fundación señala que “muchos activistas venezolanos necesitan protección, porque incluso fuera de su país enfrentan riesgos por su labor en derechos humanos”.

La fundación instó a las autoridades colombianas a investigar de manera rápida y garantizar la seguridad de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, especialmente de quienes han buscado refugio en Colombia.

